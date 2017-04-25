ماذا قال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا؟

زيدان: جاهزون نفسيا وبدنيا لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أن فريقه جاهز بدنيا ونفسيا لمواجهة الغد أمام ديبورتيفو لاكورونيا في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني “الليجا”.

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة “نحن نركز على مباراة يوم غد ، الفريق يقوم بعمل جيد خلال التدريبات ونحن جاهزون فنيا وبدنيا لهذه المباراة”.

وأضاف “لن أتحدث كثيراً عن الكلاسيكو ، في النهاية فقدنا النقاط الثلاث والأن لدينا مباراة أخرى ونريد النقاط الثلاث”.

زيدان: علينا القتال حتى أخر مباراة

وتابع “لن نغيير أسلوبنا ونعرف أهمية النقاط ، في كرة القدم يمكن أن تخسر في المباراة”.

وأضاف “لا أعتقد بأننا عانينا ضد برشلونة ، لقد لعبنا مباراة كبيرة ولاعبي فريقي قدموا مباراة جيدة من الناحية البدنية أيضاً ضد البايرن”.

وواصل “فريقي في حالة جيدة وجسدياً أيضاً ، نحن مركزين جداً والشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو القتال والمحافظة على نفس الفكرة”.

وأتم حديثه “متبقي 6 مباريات في الليجا ولدينا أيضاً مباريات في دوري الأبطال ، سوف نحاول تقديم كل مالدينا”.