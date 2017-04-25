إنريكي: المنافسة على لقب الليجا يحتاج للقتال

إنريكي: لقب الليجا يحتاج للقتال وعلينا الفوز أمام أوساسونا

أكد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة على أن المنافسة على لقب الليجا يحتاج إلى القتال من الجميع داخل الفريق الكتالوني مثلما فعلوا في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وتحدث إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه غدا أمام أوساسونا في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني حيث قال “لكي ننافس على اللقب علينا اللعب أمام كل خصم بنفس الندية والقتال لإحراز النقاط”.

وأضاف “ما يهمنا هو الفوز بالنقاط ،لا يهم لو كنا سنلعب قبل ريال مدريد أو بعدهم ، وأتمنى أن يكون الكامب نو متحمسا في مباراة الغد ويدعمنافي هذه الفترة”.

وتابع “لا نملك شعور أننا مفضلون للفوز بالليجا ، ريال مدريد ما زال لديهم مباراة لذلك لديهم أفضلية وأعتقد أننا سنرى مفاجأت”.

وأتم حديثه “هدف ميسي الثالث في الكلاسيكو أعطانا دفعة معنوية كبيرة جدا وأتمنى أن نستفيد منه”.