الزمالك يحدد موعد انضمام مدافعه للتدريبات الجماعية

محمد مجدي ينضم لتدريبات الزمالك بعد أسبوع

كشف الدكتور أيمن فريد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد انتظام محمد مجدي مدافع الفريق الأبيض في التدريبات الجماعية للفريق.

وتعرض اللاعب لإصابة أخرى منذ يومين في العضلة الأمامية ، حيث سيغيب اللاعب عن تدريبات الفريق لمدة أسبوع.

وقال فريد بأن اللاعب سينضم للتدريبات الجماعية للفريق بعد أسبوع حيث سيؤدي تدريبات تأهيلية خلاله على أن يتعافى من الإصابة ثم ينضم للمران.

وكان فريد قد رفض سفر اللاعب إلى ألمانيا في الأيام الماضية لعرضه على أحد الأطباء المنتخصصين ومعرفة سبب كثرة تعرضه للإصابات حيث عانى اللاعب منذ بداية الموسم من الإصابة في العضلة الأمامية.