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رد الجبلاية يحسم موقف الراحلين في الأهلي

كتب علي نيوي
- 25 أبريل، 2017 2:34 م
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الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة لحسم ملف الراحلين

ينتظر مسئولو النادي الأهلي معرفة عدد اللاعبين في القائمة للموسم الجديد من قبل اتحاد الكرة وذلك من أجل حسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء.

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق الأول قد اشترط خلال اجتماعه مع محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء معرفة عدد اللاعبين في قائمة الموسم الجديد قبل الإعلان عن أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للأهلي بأن البدري وضع خطته للموسم الجديد سواء إذا كانت القائمة 25 أو 30 لاعبا ، مؤكدا بأن فرصة عماد متعب وحسام غالي في البقاء بالأهلي ستكون صعبة إذا كانت القائمة ستكون 25 لاعبا.

ولم يرد اتحاد الكرة على خطاب الأهلي الذي أرسله إليه منذ عدة أيام بخصوص قائمة الفريق في الموسم الجديد.

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