ميهوب: عنتر لم يوقع على عقود انضمامه للأهلي

أيوب: عنتر لم يوقع للأهلي

أكد علاء ميهوب رئيس لجنة الإحصاء والتحليل بالنادي الأهلي على أن محمد عنتر لاعب فريق الأسيوطي لم يوقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء حتى الأن.

وترددت أنباء قوية في الأيام الأخيرة عن حصول الأهلي على توقيع لاعب الأسيوطي والذي قدم موسما رائعا مع فريقه وقاده للصعود للدوري الممتاز.

وقال ميهوب في تصريحات صحفية بان عنتر لم يوقع على عقود انتقاله للأهلي وإنما يعد لاعبا من ضمن المرشحين للانضمام للأهلي بعد مستواه المميز مع الأسيوطي.

وأضاف ميهوب بأن كل ما يتردد عن توقيعه للأهلي ليس له أساس من الصحة ، مشيرا إلى أن جميع الأمور الخاصة بالتعاقدات مع اللاعبين متوقفه لحين الاجتماع مع البدري وتحديد احتياجات الفريق.