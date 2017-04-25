فحص طبي لأحمد حجازي ووليد سليمان

يخضع أحمد حجازي ووليد سليمان ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي غدا الأربعاء قبل تدريبات الفريق، لتحديد إمكانية مشاركتهما في التدريبات الجماعية.

ويعاني حجازي من الإصابة باجهاد في العضلة الخلفية، بينما يشكو سليمان من إجهاد في العضلة الضامة.

ويخضع حجازي لأشعة سونار تحت اشراف خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته ومدى استجابته للعلاج وتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات.

وكان حجازي قد غاب عن مباريات الأهلي منذ مباراة بتروجت ، فيما غاب وليد سليمان عن مباراة الأهلي أمس أمام طنطا والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدف نظيف.