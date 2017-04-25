ماذا قال الشناوي بعد وصوله للمباراة رقم 100 مع الزمالك؟

الشناوي: فخور بخوض المباراة 100 مع الزمالك الملكي

أعرب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فخره الشديد عقب وصوله للمباراة رقم 100 مع الفريق الأبيض منذ انتقاله إليه قادما من المصري البورسعيدي.

وأتم الشناوي مباراته الـ100 مع الزمالك أمس عندما حمى عرينه في مواجهته أمام المصري البورسعيدي في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بفز أبناء ميت عقبة بهدف نظيف.

وكتب الشناوي على حسابه بموقع التواصل “انستجرام” : “100 مباراة رسمية مع نادي الزمالك الملكي، فخور جدا وهذه البداية”.