فرمان بغياب حجازي عن مباراة الأهلي والانتاج الحربي

حجازي يغيب عن لقاء الأهلي والانتاج الحربي بالدوري المصري

بات اللاعب أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي على أعتاب الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام الانتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الانتاج الحربي يوم الاحد القادم في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويعاني حجازي من الإصابة بشد في العضلة الضامة مما دفع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري بإتخاذ قرار عدم المجازفة باللاعب.

ويواصل حجازي حالياً فترة التأهيل في تدريبات الأهلي من أجل العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة بعد تمام الشفاء من الإصابة.

وتعرض حجازي للإصابة في مواجهة الاهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري، مما أدى إلى غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق بالمسابقة.