البدري يعلن موقفه من رحيل عماد متعب عن الأهلي

البدري: واجبي ألا يرحل عماد متعب عن الأهلي في الموسم القادم

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن موقفه من اللاعب عماد متعب مهاجم الفريق والذي لا يشارك بصورة منتظمة في الفترة الأخيرة.

واشار البدري إلى أنه لا يتمنى رحيل عماد متعب عن الأهلي في الموسم القادم، مشدداً على رغبته في بقاء اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البدري بأن عماد متعب كان مصاباً في الفترة الأخيرة مما أدى إلى غيابه عن قائمة الفريق بسبب حصوله على حقن لتخفيف ألام الركبة.

وأوضح المدير الفني للأهلي بأن عماد متعب وقع على عقود التجديد للفريق لمدة موسم قادم، وهو ما يؤكد رغبته في الإبقاء على اللاعب خلال الفترة القادمة.

واختتم البدري حديثه بالتأكيد على أن واجبه ألا يرحل متعب في الموسم القادم خاصة إذا كانت مبرراته لطلب الرحيل غير مقنعة بالنسبة له.