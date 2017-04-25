البدري لعمرو جمال: رحيلك عن الأهلي مرفوض

البدري: أي عرض سيأتي لعمرو جمال سيتم رفضه

وجه حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي رسالة لعمرو جمال مهاجم الفريق وذلك بعد تواجده على مقاعد البدلاء خلال الفترة الأخيرة بالدوري المصري.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إمكانية رحيل عمرو جمال عن الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري في ظل عدم مشاركته باستمرار مع الفريق.

وأشار البدري إلى أن رحيل عمرو جمال عن الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري يعد مرفوضاً بشكل تام من جانبه.

وقال المدير الفني للأهلي: ” أي عرض سيصل إلى عمرو جمال مرفوض تماماً من جانبي “.

وأكمل: ” نتبع سياسة التدوير في تشكيل الأهلي، وبالتالي فإنه من الوارد أن يجلس أي لاعب كبديل ثم يجد نفسه أساسياً من جديد مرة أخرى “.

واختتم: ” عمرو جمال لاعب هام بالنسبة لنا، سليماني كوليبالي متألق في الفترة الأخيرة ولكن من الوارد أن يحدث أي شيء ونعتمد على جمال من جديد في التشكيل الأساسي “.