البدري يعلن موقفه من عودة إيفونا إلى الأهلي

البدري: لا أرفض عودة إيفونا للأهلي.. ولكن!

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على أنه لا يرفض عودة الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الفريق السابق إلى القلعة الحمراء من جديد.

وأشار البدري إلى أن عودة إيفونا للأهلي من جديد ليست مرفوضة بالنسبة له، ولكنه أكد في الوقت نفسه على أن الأمر لم تتم مناقشته حتى الآن.

وقال المدير الفني للأهلي: ” لا ارفض عودة إيفونا ولكن الأمر محير بالنسبة لي، خاصة أننا نمتلك ثلاثة لاعبين أجانب في صفوف الفريق حالياً “.

وأكمل:” الثلاثي الأجنبي متألق مع الأهلي في الفترة الأخيرة ومن الصعب الاستغناء عن أياً منهم وهو ما يزيد من صعوبة عودة إيفونا حالياً “.

واختتم:” لدي بعض التحفظات على إيفونا ولكنه لاعب يتمتع بإمكانيات جيدة للغاية، ولكن من الصعب أن يعود لنا في ظل تألق الثلاثي الأجنبي الحالي “.