البدري: الأرقام القياسية ستكون رائعة مع حسم الأهلي للدوري

البدري: هدفنا الأول حسم الدوري.. ولكن الأرقام القياسية رائعة

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على رغبته في تحقيق العديد من الأرقام القياسية مع الفريق خلال الموسم الجاري من الدوري المصري.

وأشار البدري إلى أن الأهلي بات على مقربة من تحقيق هدفه الأول خلال الموسم الجاري، وهو التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وأضاف البدري: ” هدفنا الأول هو تحقيق لقب الدوري، نرغب في الفوز في المباريات المقبلة من أجل الاقتراب منه بصورة أكبر “.

وأكمل: ” نريد الفوز على الانتاج الحربي وطلائع الجيش في المبارتين المقبلتين من أجل الاقتراب من حسم اللقب مبكراً “.

وأضاف: ” نهدف أيضاً لتحقيق أرقام قياسية في الموسم الجاري، الفوز باللقب مع تحقيق تلك الألقاب سيكون رائعاً للغاية “.

واختتم: ” نريد أيضاً حسم لقب الدوري بدون التعرض لأي خسارة في الدوري، الأمر سيكون رائعاً بالنسبة لنا إذا نجحنا في تحقيقه “.