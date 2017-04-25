رمضان صبحي يكشف عن موقفين سعيدين أغضبا كوبر منه

رمضان صبحي يكشف كواليس علاقته مع هيكتور كوبر مدرب مصر

كشف رمضان صبحي جناح نادي ستوك سيتي الإنجليزي عن كواليس علاقته مع هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في الفترة الماضية.

وأشار صبحي إلى وجود موقفين في الفترة الأخيرة كانا سعيدين للجماهير المصرية ومنتخب مصر، إلا أنهما أثارا حفيظة المدير الفني الأرجنتيني للفراعنة.

وقال لاعب الأهلي السابق: ” الموقف الأهلي هو ركلة الجزاء التي سجلتها في بوركينا فاسو بقبل نهائي كأس الأمم، كوبر سألني لماذا لعبتها بهذه الطريقة الصعبة “.

وأكمل: ” خلال التدريبات قبل المباراة أهدرت ركلتي جزاء، ولكنني كذبت على كوبر وأكدت أنني أهدرت واحدة لألعب مرة أخرى ولكنها أهدرت أيضاً “.

وأوضح: ” لعبت الركلة الثانية بعد إهدار عبد الله السعيد في المباراة وقررت ان أضعها بهذه الطريقة وفي وسط المرمى، الجميع سألني كيف تجرأت وسددتها بهذه الطريقة “.

واختتم: ” الموقف الثاني كان في مباراة نيجيريا التي تسببت في تأهلنا لكأس العالم، كوبر طلب مني الوقوف في مكان معين ولكنني تمركزت بشكل خاطيء وسجلت الهدف، ليسألني بعدها عن سبب وقوف في هذا المكان “.