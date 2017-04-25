رمضان صبحي: لاعب أجنبي وثلاثي محلي هم نجومي المفضلين

رمضان صبحي يعلن عن النجوم المفضلين له في كرة القدم

أعلن رمضان صبحي جناح نادي ستوك سيتي عن اللاعبين الذين يعدون النجوم المفضلين له في كرة القدم خاصة في مرحلة طفولته.

وأشار صبحي في تصريحات تليفزيونية إلى أنه كان يحب مشاهدة البرازيلي روبينيو لاعب فريقي ريال مدريد الأسباني وميلان الإيطالي سابقاً.

وأضاف صبحي بأنه كان يرى في روبينيو نجمه المفضل عالمياً أثناء فترة طفولته، مشيراً إلى أنه كان يستمتع بثلاثة لاعبين محليين داخل مصر.

وقال لاعب الأهلي السابق: ” كنت استمتع بمحمد أبو تريكة ومحمد بركات واعتبرهم نجومي المفضلين في مصر، بالإضافة إلى شيكابالا لاعب الزمالك أيضاً “.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي انتقل إلى صفوف ستوك سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من الأهلي بمبلغ وصل إلى ستة ملايين يورو.