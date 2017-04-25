اخبار الاهلى

رمضان صبحي يكشف كواليس رفض الزمالك له وانتقاله للأهلي

كتب أحمد إبراهيم
- 25 أبريل، 2017 10:25 ص
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رمضان صبحي يحكي كيف انتقل للأهلي بعد رفض الزمالك

كشف اللاعب رمضان صبحي جناح نادي ستوك سيتي الإنجليزي عن كواليس انضمامه لفريق الناشئين في النادي الأهلي بعد رفض الزمالك له في الفترة الماضية.

وأشار صبحي إلى أنه ذهب لاختبارات الزمالك بصحبة والده وبعض أصدقاءه، مشيراً إلى أنه خاض تقسيمة مع اللاعبين خلال الاختبار قبل أن يطلب منه المدرب حينها الرحيل.

وقال صبحي: ” المدرب قال لي أنني لا أجيد لعب كرة القدم، أبلغت والدي بالأمر وأنا أبكي، فقام والدي بمواساتي عن طريق وجبة من أحد المطاعم “.

وأكمل: ” ذهبت بعدها لاختبارات الأهلي مع صديق لي وبمجرد أن استلمت الكرة في التقسيمة قمت بمراوغة كل اللاعبين وحارس المرمى وسجلت هدفاً “.

وأضاف: ” حينها كان بدر رجب هو المدرب الذي يقوم باختبارنا فقال لي أن أجلس في مكان ما وهو ما لم أفهمه حينها، قبل أن يتحدث معي بعد نهاية الاختبارات ويطالبني بإحضار والدي لتوقيع العقود “.

واختتم: ” والدي تفهم الأمر أما والدتي فكانت مصدومة لأنها لم تكن تعرف بذهابي للاختبارات من الأساس، ولكنها كانت تذهب بي إلى المران بعد ذلك “.

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