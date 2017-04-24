اخبار الاهلي : بالفيديو .. هدف محمد صلاح الثانى فى مرمى بيسكارا

هدف محمد صلاح الثانى فى مرمى بيسكارا

حقق فريق روما، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، فوزًا على نظيره بيسكارا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين في الجولة الـ32، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

شهدت المباراة مشاركة صلاح منذ البداية، وسجل هدفي فريقه الثالث والرابع في الدقيقتين 48، 60، وافتتح كيفين ستروتمان التسجيل لروما في الدقيقة 45، وبعد أقل من دقيقة، سجل البلجيكي رادجا ناينجولان، الهدف الثاني للجيلاروسي.

وسجل أحمد بن علي هدف بيسكارا في الدقيقة 83، وبثنائية اليوم يصل صلاح لهدفه الـ13 في الدوري الإيطالي هذا الموسم. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد روما للنقطة 75، في المركز الثاني، بينما يأتي فريق بيكسارا في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.