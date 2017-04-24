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ملخص لمسات محمد صلاح أمام بيسكارا

كتب وليد مجدي
- 24 أبريل، 2017 11:07 م
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محمد صلاحمحمد صلاح

محمد صلاح يتألق أمام بيسكارا

توهج الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي بقوة في مباراة فريقه الليلة أمام بيسكارا بالدوري الإيطالي.

وقاد محمد صلاح فريقه روما لتحقيق فوز ساحق على حساب نظيره بيسكارا بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الـ33 بالدوري.

محمد صلاح يحرز هدفين في بيسكارا

وأحرز محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع لمحمد صلاح في شباك بيسكارا بمهارة عالية من نجم الفراعنة.

وكان صلاح قد شارك أساسياً منذ بداية المباراة، حيث عاتمد عليه سباليتي رفقة دزيكو والشعراوي لقيادة هجوم الذئاب.

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