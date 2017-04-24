البدري: نسعى لحصد لقب الدوري بدون خسارة

البدري: راض عن مستوى اللاعبين في لقاء اليوم

أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رضاه التام على أداء لاعبيه في مباراة اليوم أمام فريق طنطا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره طنطا بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ25 بالدوري على ملعب السلام.

البدري: قدمنا مستوى مميز أمام طنطا

وأكد “البدري” في المؤتمر الصحفي أن الفريق قدم اداء مميز في مباراة اليوم، رغم الفرص الضائعة العديدة التي أهدرها اللاعبين.

وأوضح مدرب الأحمر أنه يأخذ كل مباراة بمقردها دون النظر للمباراة المقبلة، حيث يسعى الفريق لحصد اللقب بشكل رسمي.

وشدد البدري على سعيه الجاد لمواصلة انتصارات الفريق في المباريات المقبلة وحصد اللقب قبل نهاية البطولة، وتحقيق رقم مميز بالفوز بالبطولة دون أي خسارة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على عرش صدارة الدوري الممتاز حالياً برصيد 67 نقطة.