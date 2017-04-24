البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة من مران الغد

راحة 24 ساعة في الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الثلاثاء بعد الفوز على طنطا.

ومنح البدري اللاعبين الأساسيين والمستبعدين راحة من مران الغد، بعد مباراة طنطا اليوم بالدوري.

الأهلي يستأنف تدريباته الأربعاء

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته من جديد يوم الأربعاء المقبل استعداداً لمباراة الإنتاج الحربي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طنطا بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ25 بالدوري الممتاز على ملعب السلام.

ويلتقي الأهلي في المباراة المقبلة مع الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل، بعد تأجيلها 48 ساعة بسبب زيارة بابا الفاتيكان لمصر.