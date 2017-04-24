رقم قياسي جديد لحارس الأهلي

إكرامي يواصل أرقامه القياسية مع الأهلي

سجل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقماً قياسياً جديداً مع المارد الأحمر، بعدما حافظ على نظافة شباكة في مباراة طنطا.

إكرامي يعادل رقم عصام الحضري

ونجح شريف إكرامي حارس الأهلي في معادلة رقم العملاق عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة بالحفاظ على نظافة شباكه لـ21 مباراة.

وحطم شريف إكرامي رقم محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق الذي حافظ على نظافة شباكه 745 دقيقة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره طنطا بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ25 بالدوري الممتاز أحرز كوليبالي.