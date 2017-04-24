اخبار الاهلى

أبو تريكة طوق النجاة لـ”متعب” من جحيم الأهلي

كتب وليد مجدي
- 24 أبريل، 2017 11:00 م
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متعب يقترب من الرحيل عن الأهلي

اقترب عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد مصدر مقرب من “متعب” أن محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق تواصل مع عماد متعب وحذره من اللعب لأي نادي داخل مصر غير الأهلي.

أبو تريكة يعرض على متعب اللعب في قطر

ونصح أبو تريكة زميله السابق بعدم الانتقال لأي نادي محلي غير الأهلي، مؤكدا له أن ذلك يعد انتحار لمسيرته الطويلة مع المادر الأحمر.

وعرض أبو تريكة على القناص مساعدته في توفير عرض له من أحد الأندية القطرية للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية وخوض تجربة الاحتراف في الخليج.

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