“إيفونا” ممنوع من العودة للأهلي لهذه الأسباب

هل يعود إيفونا للأهلي

غازل المهاجم الجابوني ماليك إيفونا لاعب فريق تيانجين الصيني، النادي الأهلي كثيرا خلال الفترة الماضية، مما فتح الباب أمام إمكانية عودته للاهلي من جديد.

وأكد مصدر في الأهلي أن إيفونا ممنوع من العودة للأهلي، حيث يرفض مجلس إدارة النادي عودة اللاعب من جديد لسببين.

سببان يمنعان إيفونا من العودة للأهلي

السبب الأول يرجع لوجود تقرير طبي لدى النادي بمعاناة اللاعب من فيروس سي، مما أبعد اللاعب عن العودة للقلعة الحمراء.

السبب الثاني، يعود للقيمة المالية المرتفعة التي ستتكبدها القلعة الحمراء، حيث سيكلف استعادة اللاعب من جديد خزينة الأهلي مبلغ لن يقل عن 5 مليون دولار.

وكان الأهلي قد باع إيفونا للنادي الصيني مقابل مبلغ ضخم بلغ 8 مليون دولار.