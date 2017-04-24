راحة للأساسيين في الزمالك غدا

إيناسيو يمنح الأساسيين في الزمالك راحة غدا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي أجستو إيناسيو، منح اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المصري راحة من مران الغد.

ومنح إيناسيو اللاعبين الذين شاركوا في مباراة المصري اليوم راحة من مران الفريق غداً، خوفاً عليهم من الإجهاد والإصابات.

مستبعدو الزمالك يخوضوا مران غدا

في حين، يخوض اللاعبون المستبعدون من مباراة المصري مران غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على المصري بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ25 بالدوري الممتاز.