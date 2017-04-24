محمد صلاح يقود روما أمام بيسكارا

سباليتي يعلن تشكيلة روما لمباراة بيسكارا

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفنى لروما الإيطالى، عن التشكيل الرسمي لفريق العاصمة الإيطالية التي ستواجه فريق بيسكارا بعد قليل في مباراة الجولة الـ33 من الدورى الإيطالى.

ويقود الفرعون المصري محمد صلاح خط هجوم فريق العاصمة إلى جوار كل من ستيفان الشعراوي وإدين دظيكو.

التشكيل الرسمي لروما أمام بيسكارا

وجاءت تشكيلة روما كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزنى.

الدفاع: روديجير، مانولاس، فازيو، إيمرسون.

خط الوسط: ستروتمان، باريديس، ناينجولان.

الهجوم: محمد صلاح، ستيفان الشعراوى، إدين دجيكو.