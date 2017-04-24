ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة بيسكارا وروما

روما يحقق فوزا كبيرا على بيسكارا

حقق فريق روما الإيطالي روما فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق بيسكارا بأربعة أهجاف مقابل هدف في مباراة الجولة الـ33 بالدوري الإيطالي.

وأنهى روما الشوط الأول متقدما بهدفين، أحرزهما ستروتمان وناينجولان في الدقيقتين 44 و 45، لينتهي الشوط بتقدم الذئاب 2 – 0.

محمد صلاح يقود روما لسحق بيسكارا برباعية

وفي الشوط الثاني، واصل روما تفوقه، حيث أضاف الفرعون المصري محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 48و60، قبل أن يحفظ اللاعب أحمد بن علي ماء وجه بيسكارا ويحرز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة، روما رصيده لـ 75 نقطة لينفرد بالمركز الثاني، بينما توقف رصيد بيسكارا عند 14 نقطة في المركز الأخير.