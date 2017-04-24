ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي وطنطا

الأهلي يواصل تربعه على عرش الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تربعه على عرش صدارة الدوري الممتاز، بعدما حقق فوزا ثمينا على حساب نظيره طنطا اليوم.

وحقق الأهلي فوز صعب على حساب طنطا بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ25 بالدوري الممتاز على استاد السلام.

كوليبالي يقود الأهلي للفوز على طنطا

ويدين الأهلي بالفوز وحصد نقاط المباراة، لمهاجمه الإيفواري سوليماني كوليبالي الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده لـ67 في الصدارة، بينما تجمد رصيد طنطا عند 24 نقطة في المركز الـ14.