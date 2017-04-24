بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا اليوم الاثنين 24-4-2017 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا اليوم الاثنين

تترقب جماهير القلعة الحمراء المواجهة التي ستجمع بين الأهلي وطنطا اليوم الاثنين 24-4-2017.

ويحتضن ستاد “السلام” مواجهة الأهلي وطنطا في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة مباراة الأهلي وطنطا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مواجهة الأهلي وطنطا في تمام الثامنة مساءً بتوفيت القاهرة – التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويخوض المارد الأحمر هذا اللقاء محتلا صدراة الترتيب برصيد 64 نقطة ، بينما يدخل أبناء السيد البدوري هذه المباراة محتلين المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

مواجهة الأهلي وطنطا بث مباشر

ويأمل أبناؤ القلعة الحمراء في مواصلة نتائجهم المميزة هذا الموسم من أجل الاقتراب أكثر من التتويج بلقب الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء بمعويات مرتفعة بعد تحقيقه الفوز في الجولة السابقة أمام أسوان بهدفين دون مقابل ، بجانب خسارة ملاحقه المباشر مصر المقاصة من وادي دحلة بهدف نظيف.

يوتيوب يلا شوت مباراة الأهلي وطنطا اليوم 24-4-2017

ويغيب عن الأهلي في هذه المباراة كلا من مؤمن زكريا ، ووليد سليمان المصاب في العضلة الضامة ، لكن البدري استدعى 21 لاعبا لهذه المباراة.

أما فريق طنطا فيتطلع لإيقاف قطار الأهلي المنطلق هذا الموسم والعودة بنتيجة إيجابية بالرغم من صعوبة المهمة للتقدم خطوة على سلم الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة مواجهة الأهلي وطنطا

تنقل قناة أون سبورت مباراة مواجهة الأهلي وطنطا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.