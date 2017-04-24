اخبار الاهلي .. بالفيديو : شاهد ميدو يضرب عرفة السيد لاعب وادى دجله على الهواء

أخبار الأهلي داعب أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة مهاجم الفريق عرفه السيد عقب نهاية مباراة الفريق مع مصر المقاصة والتي فاز فيها دجلة بهدف نظيف.

شاهد ميدو يضرب عرفة السيد لاعب وادى دجله على الهواء

وأثناء اجراء عرفة لحوار مع قناة دي ام سي سبورت عقب نهاية المباراة والإدلاء بتصريحات عن اللقاء، جاء ميدو من خلفه فجأة ليضربه بقوة على رأسه من الخلف وسط دهشة وضحكات اللاعب ومراسل القناة

نجح وادي دجلة بقيادة أحمد حسام “ميدو” في التفوق على مصر المقاصة بقيادة ايهاب جلال وايقاف مطاردة الأخير للنادي الأهلي.

وحقق دجلة انتصارا مثيرا على المقاصة بهدف نظيف أحرزه ابراهيما نداي ضمن الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وتجمد رصيد مصر المقاصة عند 57 نقطة ويعطي الأهلي الفرصة لتوسيع فارق الصدارة لـ10 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده عند 34 نقطة في المركز الـ8.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون اهداف وسط ندرة في عدد الفرص الخطيرة لكلا الفريقين باستثناء لعبة الدقيقة الأخيرة.

شهدت الدقيقة 7 قيام احمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي وادي دجلة بتبديل مبكر بإخراج محمود مرعي واشراك احمد العش.

وتعرض محمود مرعي للإصابة بعد اصطدامه بلاعب مصر المقاصة اريك تراوري، لتتوقف المباراة لدقيقة حتى خرج اللاعب لتلقي العلاج.

ولم تشهد المباراة لحظات مثيرة او هجمات خطيرة سواء لصالح مصر المقاصة او وادي دجلة.

واصطدم عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة بالمهاجم الغاني جون انتوي لاعب المقاصة في الدقيقة 26 لكن دون اي اصابات.

وابعد احمد مسعود حارس المقاصة الكرة من امام عرفة السيد مهاجم دجلة عندما خرج مؤديا دور “الليبرو” خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33.

وهدد عرفة السيد مرمى مصر المقاصة بضربة رأس في الدقيقة 38 لكن التسديدة الرأسية استقرت في يد حارس المقاصة.

وسدد جون انتوي كرة ضعيفة ارضية من داخل منقطة الجزاء في الدقيقة 42 تذهب سهلة في يد عصام الحضري لتستمر السلبية في المباراة.

وانقذ محمد انور لاعب وادي دجلة شباك فريقه من تلقي هدف مؤكد لصالح مصر المقاصة في الدقيقة 93 من فرصة لهشام محمد.

وفي الدقيقة 56 نجح عاصم سعيد لاعب مصر المقاصة في انقاذ فريقه من هدف لصالح وادي دجلة في اخطر فرص الشوط.

وسجل ابراهيما نداي هدف وادي دجلة الأول في الدقيقة 66 من ضربة رأس في شباك مصر المقاصة.

وحصل مصر المقاصة على ركلة جزاء في الدقيقة 69، سددها حسين الشحات لكن عصام الحضري انقذ الكرة وابعدها لركلة ركنية.

وظهر على شاشة التلفاز اعتراضات من جانب الجهاز الفني لنادي وادي دجلة بقيادة أحمد حسام “ميدو” على حكم المباراة.

وفي الدقيقة 56 نجح عاصم سعيد لاعب مصر المقاصة في انقاذ فريقه من هدف لصالح وادي دجلة في اخطر فرص الشوط.

وسجل ابراهيما نداي هدف وادي دجلة الأول في الدقيقة 66 من ضربة رأس في شباك مصر المقاصة.

وحصل مصر المقاصة على ركلة جزاء في الدقيقة 69، سددها حسين الشحات لكن عصام الحضري انقذ الكرة وابعدها لركلة ركنية.

وظهر على شاشة التلفاز اعتراضات من جانب الجهاز الفني لنادي وادي دجلة بقيادة أحمد حسام “ميدو” على حكم المباراة.

وقام الحكم أحمد الغندور بطرد ميدو من ارض الملعب بسبب كثرة اعتراضات المدير الفني على القرارات التحكيمية.