الكاف يحذر الأهلي من اللحوم

الاتحاد الإفريقي يرسل خطابا يحذر فيه الأهلي من اللحوم

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” تحذيرا شديدا إلى النادي الأهلي بعدم أكل اللحوم المجمدة وتحديدا المستوردة في المعسكرات الداخلية والخارجية بسبب احتوائها على مادة نشطة.

وتلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الكاف اليوم يحذره خلاله من تناول اللحوم وتحديدا البرازيلية والأرجنتينية والتي تحقن بمادة منشطة.

وكان عدد من لاعبي الرياضات الأخرى قد أوقفوا في الفترة الأخيرة بعدما تناولوا مثل هذه اللحوم بعد سقوطهم في اختبار المنشطات.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب إجراء القرعة بعد غد الأربعاء ، حيث يخضع العديد من اللاعبين لكشف المنشطات عقب المباريات.