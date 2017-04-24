البدري رفض رحيل هاني ونيدفيد

حسم حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل حول إمكانية رحيل الثنائي محمد هاني وكريم نيدفيد نهاية الموسم الحالي.

وأغلق البدري الباب أمام رحيل هذا الثنائي معلنا تمكسه بهم وحاجة الفريق لخدماتهم خاصة وأنهم صغار السن ويجيدون اللعب في أكثر من مكان.

وكان نادر شوقي وكيل أعمال محمد هاني قد أكد في أكثر من تصريح على أنه يبحث على عرض احتراف لهاني الموسم المقبل ، لكن تمسك البدري به سيكون ضربة قوية للاعب.

فيما أبدى نادي سيون السويسري رغبته في التعاقد مع نيديفيد بعد متابعته في بطولة أمم إفريقيا للشباب الأخيرة.

وأبدى البدري رفضه التام للرحيل هذا الثنائي معلنا تمسكه ببقائهم داخل صفوف الفريق الموسم المقبل.