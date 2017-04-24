ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الزمالك والمصري

الزمالك ينجو من فخ المصري بهدف شيكابالا

قاد محمود عبد الرازق “شيكابالا” فريقه الزمالك لتحقيق فوزا صعب على مضيفه المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد “الجيش” ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية من جانب الفريق البورسعيدي الذي سعى لخطف هدف التقدم أولا ، لكن الرياح تأتي بما لايشتهييه أبناء بورسعيد حيث استغل شيكابالا خطأ فادح من أحمد عبد الفتاح حارس مرمى المصري في الدقيقة 10 ليضع الهدف الأول للفريق الأبيض.

بعد الهدف حاول المصري إدراك التعادل ، فيما سعى أبناء القلعة البيضاء لإضافة الهدف الثاني لكن الوقت المتبقي من هذا الشوط مر سريعا دون جديد.

وفي الشوط الثاني كثف المصري من هجماته على مرمى أحمد الشناوي لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف.

الزمالك يقفز للمركز الثاني بالدوري

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة ليقفز للمركز الثاني ، بينما توقف رصيد المصري عند 43 نقطة في المركز الرابع.