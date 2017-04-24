بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم الاثنين 24-4-2017 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة المصري والزمالك اليوم الاثنين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارا صعبا اليوم وذلك عندما يحل ضيفا على المصري البورسعيدي اليوم الاثنين 24-4-2017.

ويحتضن ستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية مواجهة المصري والزمالك في إطار مباريات الجولة الخامس والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة المصري والزمالك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المصري والزمالك في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل الزمالك هذا اللقاء محتلا المركز الرابع على سلم ترتيب المسابقة برصيد 43 نقطة ، فيما يخوض المصري هذه المباراة في المركز الثالث بنفس الرصيد لكنه يتقدم بفارق الأهداف.

المصري والزمالك بث مباشر

واستعد الزمالك لهذه المباراة جيدا بمعنويات مرتفعة وذلك عقب تذوق الفريق طعم الانتصارات بالفوز على طلائع الجيش في الجولة السابقة بثلاثية نظيفة.

ووضح من خلال المباراة السابقة للفريق الأبيض التشكيل الذي سيعتمد عليه البرتغالي أجوستو إيناسيو بالاعتماد على الثلاثي شيكابالا وأيمن حفني وباسم مرسي في خط الهجوم.

يوتيوب يالا شوت مباراة المصري والزمالك اليوم 24-4-2017

وسيسعى الزمالك في هذه المباراة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للانفراد بالمركز الثالث ، وتضيق الخناق على مصر المقاصة صاحب المركز الثالث.

بينما يأمل المصري في استعادة نغمة الانتصارات بعد التخبط الأخير الذي شهده الفريق بالخروج من كأس الاتحاد الإفريقي ، بجانب خسارته في المباراة السابقة أمام طنطا بهدف مقابل هدفين.

ولملم حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي أوراقه سريعا من أجل هذه المباراة الصعبة لتحقيق نتيجة إيجابية والبقاء في مركزه الثالث.

القنوا الناقلة لمباراة المصري والزمالك

تنقل قناة أون سبورت مباراة المصري والزمالك اليوم في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.