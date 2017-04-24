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متعب يرفض الانتقال للزمالك لهذا السبب

كتب علي نيوي
- 24 أبريل، 2017 1:55 م
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عماد متعب

متعب يرفض الزمالك خوفا من ضياع تاريخه مع الأهلي

دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان متعب قد هدد بالرحيل عن الأهلي في نهاية الموسم الحالي في حال عدم حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق ، خاصة وأن حسام البدري المدير الفني للأهلي لم يشرك الاعب بصفة أساسية هذا الموسم.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة الزمالك بأن أمير مرتضى منصور نجل رئيس القلعة البيضاء أجرى مفاوضات خلال الساعات الماضية مع اللاعب والذي رفض خوفا من ضياع تاريخه مع القلعة الحمراء.

وأشار المصدر بأن أمير حاول مرارا إقناع ملعب لكنه يخشى جماهير الأهلي العريضة وعدم مسامحته في حالة اتمام انتقاله.

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