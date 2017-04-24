رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي 48 ساعة

لجنة المسابقات تؤجل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي 48 ساعة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تأجيل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي ضمن مباريات الأسبوع رقم 26 لتقام في السابعة مساء يوم الأحد الموافق 30 من الشهر الجاري بدلا من إقامتها يوم الجمعة 28 ، وذلك بناء على طلب الأمن.

وكانت وزارة الداخلية قد طلبت من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بسبب زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر يوم الجمعة المقبل وهو نفس يوم إقامة المباراة.

كما قررت اللجنة إجراء تعديلات على مباريات الأهلي والزمالك عقب إجراء قرعة مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.