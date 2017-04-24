اخبار الاهلى

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي 48 ساعة

كتب علي نيوي
- 24 أبريل، 2017 1:36 م
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موعد مباراة الأهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 17-5-2016

لجنة المسابقات تؤجل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي 48 ساعة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة  عامر حسين تأجيل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي ضمن مباريات الأسبوع رقم 26 لتقام في السابعة مساء يوم الأحد الموافق 30 من الشهر الجاري بدلا من إقامتها يوم الجمعة 28  ، وذلك بناء على طلب الأمن.

وكانت وزارة الداخلية قد طلبت من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بسبب زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر يوم الجمعة المقبل وهو نفس يوم إقامة المباراة.

كما قررت اللجنة إجراء تعديلات على مباريات الأهلي والزمالك عقب إجراء قرعة مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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