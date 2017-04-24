معوض يقود مران مستبعدي الأهلي من مواجهة طنطا

مران قوي لمستبعدي الأهلي من مواجهة الانتاج الحربي

خاض لاعبو الأهلي المستبعدون من مواجهة الانتاج الحربي مراناً قوياً صباح اليوم الأثنين على ملعب مختار التتش استعداداً للمباريات المقبلة للفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طنطا مساء اليوم الأثنين على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وقاد المران سيد معوض، مدرب الفريق، وطارق سليمان، مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي، مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.

وشارك في التدريب كلاً من عماد متعب ومؤمن زكريا وعمرو السولية وعمرو بركات ومسعد عوض وباسم علي وحسين السيد.

وخاض أحمد حجازي تدريبات تأهيلية على هامش المران من أجل التخلص من ألام الإصابة التي يعاني منها والتي منعته عن المواجهات الأخيرة للأهلي.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قبل انطلاق المران، قبل أن تبدأ تدريبات الكرة فيما بينهم.

وغاب وليد سليمان عن المران في ظل معاناته من ألام في العضلة الضامة، حيث يخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من المواجهات المقبلة للأهلي.