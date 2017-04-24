اخبار الاهلى

اختبار طبي لسليمان لتحديد موقفه من مواجهة الانتاج

كتب أحمد إبراهيم
- 24 أبريل، 2017 12:39 م
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وليد سليمان

وليد سليمان يخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من مواجهة الانتاج

يخضع اللاعب وليد سليمان جناح النادي الأهلي لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في المواجهة المقبلة أمام الانتاج الحربي في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مساء اليوم الأثنين مع طنطا في الجولة 25 من الدوري المصري، قبل أن يواجه الانتاج الحربي يوم الجمعة القادم في الجولة 26.

ويغيب سليمان عن مواجهة طنطا بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة، حيث قام الجهاز الفني للأهلي باستبعاده من المواجهة بداعي الإصابة.

ويخضع سليمان اليوم لفحص طبي لتحديد موقفه من المباراة التالية أمام الانتاج، حيث سيتحدد بناء على الفحوصات الطبية موقفه من اللقاء القادم.

وكان اتحاد الكرة المصري قد ألمح لإمكانية تأجيل مباراة الأهلي أمام الانتاج الحربي في ظل زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة يوم الجمعة القادم.

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