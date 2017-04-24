الزمالك يتلقى عرضان جديدان للتعاقد مع كهربا

عرض إماراتي وآخر سعودي للتعاقد مع كهربا

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك عرضان من جانب فريقي الجزيرة الإماراتي والأهلي بجدة السعودي من أجل التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا”.

وينتهي تعاقد كهربا مع اتحاد جدة السعودي بنهاية الموسم الجاري حيث يلعب للفريق معاراً من صفوف الزمالك حتى الصيف القادم.

وسبق للزمالك أن تلقى عرضين من الاتحاد السعودي والعين الإماراتي من أجل ضم كهربا نهائياً، أو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وحصل مسؤولو الزمالك على عرضين شفهيين من أجل ضم كهربا من جانب الأهلي والجزيرة، حيث من المقرر أن تصل العروض الرسمية خلال الأيام القادمة.

وسيحسم مجلس إدارة نادي الزمالك العروض المقدمة لكهربا بعد دراستها من جانبه وذلك بمجرد عودة اللاعب إلى صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.