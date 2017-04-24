اتحاد الكرة رداً على مرتضى منصور: “تعال معنا للنيابة!”

اتحاد الكرة يرد على زعم مرتضى منصور بالتوقيع مع شركة مراهنات

رد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على ما زعمه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن تعاقد الجبلاية مع شركة مراهنات خلال الفترة الأخيرة.

وكان مرتضى منصور قد أكد في تصريحات سابقة على وجود تعاقد بين إدارة اتحاد الكرة وشركة مراهنات إيطالية مما أدى إلى التحكم في نتائج مباريات الدوري.

وشدد مجاهد على عدم صحة الأنباء التي ترددت من جانب مرتضى منصور، مؤكداً على أن من يمتلك دليلاً على الأمر فعليه التوجه به إلى النائب العام.

وقال مجاهد: ” من لديه دليل فليسلمه لي وسأقدمه بيدي إلى النائب العام، لا يجب أن يتوانى أي شخص على التقدم بدليل في قضية مثل هذه إذا وجدت “.

واختتم: ” الحديث عن الأمر مجرد كلام مرسل بدون حساب أو دليل، فمن يمتلك دليلاً على الأمر لا يجب أن ينتظر حدوث أزمة من أجل إعلانه للعامة “.