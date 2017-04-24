اتحاد الكرة: لا نخاف الأهلي أو الزمالك

اتحاد الكرة: عدم ردنا على التجاوزات لا يعني أننا خائفون

أكد احمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على أن ما يتردد عن خوف مسؤولي الجبلاية من مسؤولي ناديي الأهلي والزمالك لا أساس له من الصحة.

وأشار مجاهد إلى أن الحديث عن خوف اتحاد الكرة من الأهلي أو الزمالك بسبب الصمت على بعض التجاوزات يعد أمراً غير منطقياً.

وشدد مجاهد على أن الصمت ليس ضعفاً، مضيفاً: ” نتعامل مع مشاعر الملايين ومن السهل أن نلعب عليها ونبرر أي سبب لمشكلة بتصديرها للغير “.

وأكمل: ” أي خطأ في حق اتحاد الكرة أو تجاوز او تطاول لن يمر مرور الكرام، فالتلاسن ليس مقبول، الصمت ليس ضعفاً ولكننا لا نريد تهييج الجماهير “.

واختتم: ” الصوت العالي ليس طريقة احترام ولا تناسب اتحاد الكرة والاندية الكبيرة، لا نريد الدخول في مسابقة من يتجاوز في حق الآخر بصورة أكبر “.