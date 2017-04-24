مرتضى منصور يهاجم حازم إمام مجدداً

مرتضى منصور: حازم إمام بطل من ورق

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوماً جديداً على حازم إمام لاعب الفريق السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وجاء هجوم منصور على إمام بعدما أكد الأخير على رفع اسمه من على أحد حدائق نادي الزمالك خلال الساعات الماضية في ظل توتر العلاقة بينه وبين رئيس الزمالك.

وشدد مرتضى منصور على عدم صحة ما قاله حازم إمام، مؤكداً على عدم وجود حديقة باسم لاعب الزمالك السابق في القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس الزمالك: ” لا توجد حديقة باسم حازم إمام ولكنها باسم والده حمادة إمام فقط، هو يريد أن يختلق أزمة جديدة ليصبح بطل من ورق “.

وأكمل: ” كان هناك حديقة باسم حازم إمام قبل عامين ولكنه تم تحويلها إلى معرضاً كبيرةً يدر للزمالك دخلاً بأكثر من مليون ونصف المليون جنية “.

واختتم: ” حازم إمام أكد أنه ليس مندوب الزمالك في اتحاد الكرة وهو رأيه ويحترم ولن أعاقبه عليه، ولكن جماهير النادي هي التي عاقبته “.