اتجاه داخل اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلي والانتاج الحربي

اتحاد الكرة يرغب في تأجيل مباراة الأهلي والانتاج لهذا السبب

يتجه اتحاد الكرة المصري لتأجيل المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي والانتاج الحربي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الانتاج يوم الجمعة القادم في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري على وجود رغبة لدى اتحاد الكرة لتأجيل المباراة في ظل زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة في نفس اليوم.

واشار سويلم إلى أن اتحاد الكرة لم يتلق أي خطابات رسمية من جانب اتحاد الكرة بشأن تأجيل المباراة حتى الآن، مشدداً على أن الرغبة تأتي من اتحاد الكرة.

واختتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بأن الرغبة في تأجيل المواجهة تأتي في ظل السعي نحو تفرغ جموع الشعب المصري لمتابعة زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة.