التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة المصري

إيناسيو يستقر على تشكيل الزمالك في مواجهة المصري

استقر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل فريقه في مواجهة المصري البورسعيدي مساء اليوم الأثنين في الدوري المصري.

وسيلتقي الزمالك مع المصري على ملعب برج العرب مساء اليوم في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وينوي إيناسيو الدفع بتشكيل مقارب للذي خاض به المباراة السابقة في الدوري المصري أمام طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

وسيتواجد باسم مرسي في التشكيل الهجومي للزمالك ومن خلفه الثلاثي محمود عبد الرازق “شيكابالا” وأيمن حفني ومحمد أبراهيم كثلاثي وسط هجومي.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح وحسني فتحي.

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف ومحمد إبراهيم وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: باسم مرسي.