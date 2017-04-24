التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة طنطا

البدري يستقر على تشكيل الأهلي في مواجهة طنطا

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق على تشكيل فريقه في مواجهة طنطا التي تقام مساء اليوم الأثنين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طنطا مساء الأثنين على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وينوي البدري الدفع بحسام غالي في التشكيل الأساسي للأهلي، إلى جانب تواجد الثنائي أحمد حمودي ومحمد جابر “ميدو” كجناحين.

ويدرس البدري عدم الدفع بوليد سليمان وجونيور أجايي منذ بداية المباراة، حيث سيحل حمودي وجابر بدلاً منهما خلف الإيفواري سليماني كوليبالي كمهاجم وحيد.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، سعد الدين سمير، محمد نجيب، وأحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، أحمد حمودي، عبدالله السعيد، وميدو جابر.

خط الهجوم: سليماني كوليبالي.