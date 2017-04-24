مباراة الاهلي وطنطا: موعد مباراة المارد الاحمر وطنطا اليوم 24-4-2017 في الدوري المصري

يبحث عشاق النادي الاهلي في كل الاماكن في مصر عن موعد مباراة الاهلي وطنطا القادمة، حيث سيلتقي المارد الاحمر مع نادي طنطا على أرضية ملعب السلام في منافسات الدوري المصري الممتاز، ويدخل المارد الاحمر مباراة الاهلي اليوم وهو متصدر للدوري المصري بـ 64 نقطة وبفارق 10 نقاط عن مصر المقاصة، بعد أن تمكن من الفوز على أسوان في الأسبوع الماضي بهدفين دون مقابل.

موعد مباراة الأهلي وطنطا القادمة

من المقرر أن يكون اللقاء بين الفريقين اليوم الاثنين الموافق 24-4-2017، حيث ان لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم اعلنت عن الموعد، وسيكون موعد مباراة الأهلي وطنطا كالتالي

في تمام الساعة 8 بتوقيت مصر “القاهرة”

مباراة الاهلي اليوم .. اللقاء الساخن بين الاهلي وطنطا في مباريات الدوري المصري

يدخل المارد الاحمر المباراة وهو متصدر للدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة بعد الفوز علي اسون بهدفين مقابل لا شئ، حيث ان الاهلي حقق هذا الانجاز من الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 4 مباريات في الدوري المصري الممتاز، بينما لم يسقط النادي الاهلي فريسة لأي فريق خلال مباريات الدوري المصري العام.

بينما يدخل نادي طنطا مباراة الأهلي اليوم وهو يحتل المركز 13 من الدوري المصري الممتاز حيث اه رصيده 24 نقطة، حققها عن طريق التغلب علي المنافسين في 6 مباريات، والتعادل في تسعة مباريات في الدوري المصري، وانهزم قبل مباراة الأهلي في 12 مباراة.

القنوات الناقلة لـ مباراة الاهلي وطنطا اليوم

ومن المقرر ان القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري التي حصلت علي تصريح نقل البث المباشر لمباراة الاهلي وطنطا هي:

قنوات On Sport الحاصلة علي حقوق مشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز.

قنوات DMC Sport وتعبر القناة الثانية لحقوق مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا.

قنوات Neil Sport النيل الرياضية “احد القنوات الرياضية المصرية”.