بالفيديو … طرد راموس من مباراة الريال وبرشلونة ورد فعله علي الحكم

طرد راموس من مباراة الريال وبرشلونة ورد فعله علي الحكم

ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

كاسيميرو تقدم أولا لريال مدريد في الدقيقة 28 بعد متابعة لتسديدة بيل التي اصطدمت في القائم.

بعدها وفي الدقيقة 73 سجل إيفان راكيتيتش الهدف الثاني لبرشلونة في شباك ريال مدريد.

وفي الدقيقة 77 خرج راموس مطرودا بعد تدخل ضد ليونيل ميسي. وهو الطرد الخامس له في الكلاسيكو.

راموس تعرض للطرد المباشرة مرتين. مرة أولى في كلاسيكو جوزيه مورينيو والـ5-0 والثانية كانت في كلاسيكو الموسم قبل الماضي والذي انتهى 4-3.

كما تعرض راموس للطرد للحصول على الإنذارين، مرتين أيضا. مرة في كلاسيكو الدوري الموسم الماضي في كامب نو. والأخرى في كلاسيكو الكأس عام 2012.