صدام جديد بين محمود طاهر والبدري في الأهلي

البدري يدخل في صدام مع رئيس الأهلي مجددا

دخل حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صدام جديد مع رئيس النادي محمود طاهر بسبب اللاعب عمرو بركات.

وأبلغ حسام البدري، رئيس الأهلي محمود طاهر في اجتماعهما الأخير، برغبته في بيع عمرو بركات الوافد الجديد في ظل عدم تأقلمه مع الفريق.

البري يرغب في بيع عمرو بركات وطاهر يرفض

ورفض محمود طاهر طلب البدري، بسبب أن النادي تعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، حيث لم يمر على بقاؤه في صفوف الفريق سوا أربعة أشهر، مطالبا بمنح اللاعب الفرصة.

ويخشى محمود طاهر من الهجوم عليه بسبب التعاقد مع اللاعب مقابل 5 مليون جنيه، إضافة للحديث عن فشل الصفقات الجديدة التي يبرمها النادي الواحدة تلو الأخر.

وبعد رفض طاهر، عرض البدري على الرئيس رحيل اللاعب على سبيل الإعارة في نهاية الموسم لأحد أندية الدوري لإثبات نفسه ثم العودة من جديد، وهو ما رحب به الرئيس في النهائية.