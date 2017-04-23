الأهلي يراقب نجم الإسماعيلي

الأهلي يجهز لاعب بديل لنجم المقاصة

يجهز مسئولو النادي الأهلي خطة بديلة تحسباً لفشل صفقة التعاقد مع اللاعب حسين الشحات مدافع نادي مصر المقاصة الذي يسعى النادي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

ويراقب مسئولو النادي الأهلي اللاعب باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي من أجل التعاقد معه حال فشل ضم حسين الشحات.

مدافع الإسماعيلي مطلوب في الأهلي

وترى إدارة المارد الأحمر أن باهر المحمدي خيار مثالي لتعزيز الجبهة اليمنى، في حالة تعثر صفقة ضم لاعب الفريق الفيومي.

جدير بالذكر أن الأهلي يرغب في التعاقد مع ثنائي مصر المقاصة، حسين الشحات وهشام محمد في الموسم المقبل.