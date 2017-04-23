صدمة للأهلي والزمالك بسبب عمرو مرعي

إنبي يصدم القطبين

وجه مجلس إدارة نادي إنبي صدمة قوية لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الراغبين في ضم مهاجم الفريق عمرو مرعي في الصيف المقبل.

12 مليون جنيه شرط إنبي لبيع عمرو مرعي

واشترط نادي إنبي الحصول على 12 مليون جنيه للموافقة على بيع عمرو مرعي للأهلي أو الزمالك عقب نهاية الموسم.

ويسعى مسئولو الفريق البترولي للحصول على أقصى استفادة مالية جراء بيع مهاجم الفريق المتألق، خاصة في ظل تلقيه عروض خارجية من النجم الساحلي التونسي وعرض من أوزباكستان.

وكان الأهلي والزمالك قد حصلا على توقيع اللاعب عمرو مرعي في نفس الوقت، مما ينذر بأزمة مكررة بين القطبين في صراعهما الدائم على اللاعبين.