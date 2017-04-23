بالفيديو..عمرو وردة يحرز هدفا رائعا مع باوك اليوناني

عمرو وردة يواصل التألق مع باوك اليوناني

واصل الفرعون المصري عمرو وردة نجم نادي باوك اليوناني تألقه في بلاده الإغريق رفقة فريقه، حيث أحرز هدفا في مباراة اليوم أمام بلاتانياس.

عمرو وردة يحرز هدف مع باوك في مرمى بلاتانياس

ونجح عمرو وردة في إحراز الهدف الأول لفريقه باوك سالونيك في الدقيقة 4 من بداية الشوط الأول، بعدما استغل عرضية زميله ليسددها بيسراه قوية في الشباك.

ويحتل فريق باوك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 58 نقطة بفارق ثلثا نقاط خلف أولمبياكوس المتصدر.

وكان عمرو وردة قد انتقل لصفوف باوك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.