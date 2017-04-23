بالفيديو .. حكمة راية تثير الجدل فى البرازيل بسبب ملابسها فى الملعب

حكمة راية تثير الجدل فى البرازيل بسبب ملابسها فى الملعب

ثارت حالة من الجدل فى أوساط كرة القدم بالبرازيل بسبب حكمة الراية دينيس بوينو، التى لفتت انتباه الجميع أثناء إدارتها للمباريات فى ساوباولو.

وبحسب موقع “101 جريت جولز” الإنجليزى أصبحت دينيس بوينو حديث الجميع فى البرازيل، بسبب ظهورها وهى تدير المباريات بملابس مثيرة للغاية، ما جعل الكثير يطلق عليها لقب “لينو المثيرة”.

ولكن رغم اتساع شهرتها إلا أن بوينو ليست سعيدة بذلك، حيث صرحت لصحيفة “جلوبو” البرازيلية قائلة: “بعضهم يطلق على لينو المثيرة.. لا أحب هذا الوصف تمامًا.. لا أعتقد أنى مثيرة.. أنا أحاول فقط أن أقوم بعملى باحترافية”.

المثير أن إحدى الصور التى انتشرت للحكمة المثيرة، أظهرت لاعبى الفريقين التى كانت تدير مباراتهم وهم ينظرون لها بطريقة غريبة.